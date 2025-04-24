Mash: три роты ВСУ вторглись в Курскую область во время переговоров в Лондоне

Накануне, 23 апреля, в Курскую область проникли три роты украинских военных, попытавшихся пробиться в хутор Отрубы Глушковского района. Российские военные отбили четыре волны атаки и остановили наступающих боевиков, сообщает Mash .

Военные ВСУ выдвинулись из села Бунякино к хутору Отруба, расположенному на границе. Проникнув в регион, украинцы вступили в бой с российскими военными.

Боевики устроили четыре волны атаки. Вторгнувшихся украинцев начали обстреливать российской артиллерий, после чего «накат» удалось остановить, пишет канал.

Информации о потерях ВСУ пока не приводится.

ВСУ предприняли новую атаку на Курскую область, пока в Лондоне шли переговоры представителей Киева и Вашингтона об урегулировании конфликта на Украине. Изначально консультации должны были пройти на уровне глав дипломатий ряда стран, однако эту встречу перенесли.