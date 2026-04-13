Три муниципалитета Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ

Дроны ВСУ ударили по трем муниципалитетам Белгородской области. Есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотники атаковали Шебекино и Шебекинский округ. В городе из-за удара дрона местная жительница получила баротравму, врачи оказали ей необходимую помощь. В селе Максимовка повреждено остекление объекта торговли и легковушку. В селе Белянка выбиты окна и посечена входная группа в частном доме.

В Грайворонском округе пострадали город Грайворон и села Мощеное, Новостроевка-Первая, Смородино, Дорогощь. Там повреждены административные здания, частные домовладения, машины и соцобъект. Также дрон ударил по автомобилю на участке автодороги Грайворон — Гора-Подол. Транспортное средство полностью сгорело.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори при атаке беспилотника выбиты стекла и посечены кузова «Газели» и легкового автомобиля. В селе Бессоновка пострадало производственное здание на территории сельхозпредприятия. В селах Шагаровка и Таврово повреждены легковушки.

Ранее два человека погибли при ударе ВСУ в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Дрон попал в грузовой автомобиль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.