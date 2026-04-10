Два человека погибли при ударе ВСУ в Белгородской области

Спецоперация

Белгородскую область атаковали дроны ВСУ. Погибли два мирных жители, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Дрон попал в грузовой автомобиль.

В результате скончались двое мужчин. Смерть наступила на месте.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ нанесли удар по Брянской области. 4 жилых дома оказались полностью уничтожены.

