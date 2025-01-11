Три мирных жителя ранены из-за удара ВСУ по селу в Брянской области Спецоперация сегодня в 17:26 Фото - © Медиасток.рф

Украинские боевики нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате ранения получили три мирных жителя, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.