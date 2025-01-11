Три мирных жителя ранены из-за удара ВСУ по селу в Брянской области
Фото - © Медиасток.рф
Украинские боевики нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате ранения получили три мирных жителя, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Раненых доставили в местную больницу. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Также значительные повреждения получило административное здание. Специалисты продолжают обследовать территорию, на месте работают экстренные службы.
Тем временем российские военные продолжают защищать родную страну и достигать целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. За последние сутки они сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.