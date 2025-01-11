Российские военные продолжают защищать родную страну и достигать целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. За последние сутки они сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В 146 районах российские военные силы провели успешные операции по уничтожению вражеских позиций. Используя комплекс вооружений, включая БПЛА, авиацию и артиллерию, были атакованы стратегические объекты противника. Под удар попали энергетические установки, военные аэродромы и места концентрации техники и личного состава ВСУ.

Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность в противодействии воздушным угрозам. В результате были уничтожены американские ракеты HIMARS в количестве пяти единиц, а также перехвачен 181 беспилотник самолетного типа, запущенный противником.

С момента начала СВО силами ВС РФ выведено из строя внушительное количество военной техники противника. В частности, уничтожено более 20 тысяч единиц бронетехники, включая танки, и свыше 30 тысяч специализированных военных автомобилей. Противник также лишился значительного количества воздушных средств: подбито 652 самолета и 283 вертолета, а также ликвидировано более 40 тысяч БПЛА. В списке уничтоженного вооружения числятся 590 комплексов ПВО, свыше 20 тысяч артиллерийских орудий и минометных установок, а также 1508 реактивных систем залпового огня.