Тренер предложил резервировать места для ветеранов СВО в футбольных клубах
Тарханов: футбольные клубы России должны включать в свой состав участников СВО
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Александр Тарханов предложил профессиональным футбольным клубам принимать в свой состав военнослужащих-участников специальной военной операции, сообщает «Абзац».
При этом, помимо участия в СВО, необходимо учитывать и уровень подготовки таких игроков, отметил тренер.
«Важно оценивать именно уровень мастерства такого футболиста», — подчеркнул Тарханов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что участники СВО, включая военнослужащих, добровольцев и гражданских специалистов, должны стать российской элитой.
Ранее сообщалось о создании в России команд по слэдж-хоккею, в которые входят участники СВО. Первыми командами стали «Лада Слэдж» и «ЦСК ВВС Слэдж».