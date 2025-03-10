Тренер предложил резервировать места для ветеранов СВО в футбольных клубах

При этом, помимо участия в СВО, необходимо учитывать и уровень подготовки таких игроков, отметил тренер.

«Важно оценивать именно уровень мастерства такого футболиста», — подчеркнул Тарханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что участники СВО, включая военнослужащих, добровольцев и гражданских специалистов, должны стать российской элитой.

Ранее сообщалось о создании в России команд по слэдж-хоккею, в которые входят участники СВО. Первыми командами стали «Лада Слэдж» и «ЦСК ВВС Слэдж».