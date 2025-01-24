Пример для молодежи: команды по слэдж-хоккею с участием бойцов СВО создали в РФ

Исполняющий обязанности главы Волжского района Самарской области, ветеран специальной военной операции Александр Шарков рассказал о создании команд по слэдж-хоккею (хоккей на санях) для ветеранов СВО, сообщает Life.ru .

По словам Шаркова, идея родилась в январе 2023 года, тогда участникам организации «Возвращение» из Ассоциации ветеранов СВО предложили создать команду по слэдж-хоккею на льду «Лада-Арены». В нее вошли бойцы с тяжелыми ранениями.

Чуть позже вторая команда хоккеистов — ветеранов СВО сформировалась при поддержке ЦСК ВВС.

«За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО», — рассказал Шарков.

По его словам, изначально команды создавались с целью реабилитации участников спецоперации, а сегодня они — достойный пример для молодого поколения.

Десять участников из команд-пионеров «Лада Слэдж» и «ЦСК ВВС Слэдж» проходят отбор для включения в сборную России. Всего в стране на сегодняшний день появилось уже 7 команд по слэдж-хоккею.