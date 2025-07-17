Губернатор Балицкий сообщил о перебоях в нескольких районах Запорожья

сегодня в 22:57

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в ряде населённых пунктов региона

По его данным, без электроэнергии остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

«Причины отключения уточняются», — отметил Балицкий в своём официальном сообщении.

В настоящее время специалисты работают над выяснением обстоятельств произошедшего и восстановлением подачи электричества.