Губернатор Балицкий сообщил о перебоях в нескольких районах Запорожья
В Запорожской области частично отключена электроэнергия
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в ряде населённых пунктов региона
По его данным, без электроэнергии остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.
«Причины отключения уточняются», — отметил Балицкий в своём официальном сообщении.
В настоящее время специалисты работают над выяснением обстоятельств произошедшего и восстановлением подачи электричества.