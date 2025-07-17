Матвейчев: штрафов за случайно увиденный экстремистский материал не будет

Россиянам рассказали, можно ли будет пользоваться запрещенными соцсетями и VPN в случае полного принятия поправок, касающихся введения штрафа за поиск экстремистских материалов. Также стало известно, будут ли штрафовать, если такой контент попался в ленте случайно. Об этом сообщает «Лапша Медиа» .

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в этом вопросе важен умысел. По его словам, если гражданин наткнулся на экстремистский контент случайно, то его не оштрафуют.

Можно ли будет заходить в Instagram* и Facebook*?

Как ранее заявил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, граждан не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы. Ответственность будет наступать только за сам факт поиска экстремистских материалов.

Будет ли штраф за использование VPN?

Само использование VPN не запрещено. Наказывать за это не будут. Однако в РФ появится штраф за рекламу VPN-сервисов. Сенатор Шейкин уточнил, что обсуждение VPN в СМИ и соцсетях не считается рекламой.

Замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин добавил, что если лицо будет использовать такие сервисы для совершения преступления, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Будет ли штраф, если посмотреть интервью с иноагентом?

Глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский пояснил, что за просмотр интервью с иноагентами ответственность не предусмотрена.

Будут ли граждан останавливать на улице и проверять телефоны?

В Сети распространилась информация о том, что с осени полицейские якобы начнут проверять содержимое телефонов граждан на улице. Однако эти новости являются фейком. Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев отметил, что для проверки гаджетов нужны определенные полномочия и основания.

Ранее Госдума во втором чтении утвердила поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов. Они составят до 5 тыс. рублей.

*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.