Матвейчев: штрафов за случайно увиденный экстремистский материал не будет
Россиянам рассказали, можно ли будет пользоваться запрещенными соцсетями и VPN в случае полного принятия поправок, касающихся введения штрафа за поиск экстремистских материалов. Также стало известно, будут ли штрафовать, если такой контент попался в ленте случайно. Об этом сообщает «Лапша Медиа».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в этом вопросе важен умысел. По его словам, если гражданин наткнулся на экстремистский контент случайно, то его не оштрафуют.
Можно ли будет заходить в Instagram* и Facebook*?
Как ранее заявил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, граждан не будут штрафовать за вход в Instagram* и на заблокированные ресурсы. Ответственность будет наступать только за сам факт поиска экстремистских материалов.
Будет ли штраф за использование VPN?
Само использование VPN не запрещено. Наказывать за это не будут. Однако в РФ появится штраф за рекламу VPN-сервисов. Сенатор Шейкин уточнил, что обсуждение VPN в СМИ и соцсетях не считается рекламой.
Замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин добавил, что если лицо будет использовать такие сервисы для совершения преступления, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.
Будет ли штраф, если посмотреть интервью с иноагентом?
Глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский пояснил, что за просмотр интервью с иноагентами ответственность не предусмотрена.
Будут ли граждан останавливать на улице и проверять телефоны?
В Сети распространилась информация о том, что с осени полицейские якобы начнут проверять содержимое телефонов граждан на улице. Однако эти новости являются фейком. Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев отметил, что для проверки гаджетов нужны определенные полномочия и основания.
Ранее Госдума во втором чтении утвердила поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов. Они составят до 5 тыс. рублей.
*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.