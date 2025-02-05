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Трамп заявил, что США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной об урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине», — отметил он.

Трамп публично обещал обсудить с Путиным пути завершения конфликта на Украине. Он также допустил, что вместе с российским коллегой сделает что-то существенное в данном направлении.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон наметил проведение ряда встреч и консультаций с представителями России и Украины касательно мирного урегулирования вооруженного конфликта.