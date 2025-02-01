Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — отметил он.

Также президент США заявил о намерении положить конец конфликту на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп намерен добиться мирного разрешения конфликта на Украине посредством диалога, акцентировав внимание на необходимости достижения компромиссов с обеих сторон.