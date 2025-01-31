Рубио: Трамп рассчитывает, что переговоры смогут привести к достижению мира

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп намерен добиться мирного разрешения конфликта на Украине посредством диалога, акцентировав внимание на необходимости достижения компромиссов с обеих сторон, сообщает «Царьград» .

Трамп заявил о своем стремлении достичь мира в украинском конфликте через переговоры. Эту информацию озвучил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

Рубио отметил, что президент считает, что конфликт затянулся, и его следует завершить. Он подчеркнул, что окончательное разрешение ситуации возможно только в результате дипломатических переговоров.

Кроме того, американский госсекретарь добавил, что для успешного завершения переговорного процесса обе стороны, Украина и Россия, будут вынуждены пойти на определенные уступки.

«Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом. Мы оцениваем ситуацию реалистично», — заключил Рубио.