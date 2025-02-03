Трамп заявил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наметил проведение ряда встреч и консультаций с представителями России и Украины касательно мирного урегулирования вооруженного конфликта, сообщает ТАСС .

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», — сказал глава американского государства на авиабазе Andrews возле Вашингтона.

Республиканец добавил, что в планах правительства США проведение встреч и переговоров с различными сторонами, в том числе с Москвой и Киевом. Трамп предположил, что данные дискуссии пройдут весьма продуктивно.

Ранее агентство Reuters писало, что команда Трампа обсуждает способы убедить киевский режим провести президентские выборы на Украине в рамках перемирия с Россией. Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.