Трамп: Украина поддерживает необходимость завершения конфликта

сегодня в 05:59

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта, сообщает РИА Новости .

«Думаю, Украина этого хочет, я знаю — они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — заявил он.

Ранее в Белом доме заявили, что стороны переговоров по Украине как никогда близки к разрешению кризиса.

Президент США Дональд Трамп твердо намерен достичь мира в этом вопросе.