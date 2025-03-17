Белый дом: стороны как никогда близки к миру на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предрекла скорое урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, стороны переговоров никогда еще не были так близки к миру, как сейчас, сообщает ТАСС .

По ее словам, американский президент Дональд Трамп твердо настроен достичь разрешения украинского кризиса.

Также пресс-секретарь Белого дома рассказала, что во время переговоров с Украиной Вашингтон обсуждал вопрос территориальных уступок. Она не стала уточнять, о каких участках идет речь.

Ливитт сказала, что не будет забегать вперед перед разговором Трампа и президента РФ Владимира Путина, который состоится 18 марта.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп применит рычаги давления на РФ, если его диалог с российским лидером не сложится. До этого республиканец заявлял, что они связаны с финансами.