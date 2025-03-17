Трамп: связи между разгромом ВСУ в Курской области и остановкой помощи США нет

Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения о том, что к разгрому ВСУ в Курской области привела приостановка военной помощи со стороны Соединенных Штатов, пишет ТАСС .

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время поспешного отступления из Курской области бросили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.