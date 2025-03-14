Forbes: ВСУ побросали Abrams и Bradley при отступлении из Курской области

Украинские войска во время поспешного отступления из Курской области оставили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, сообщает «Царьград» со ссылкой на Forbes.

«Тяжелое вооружение, которое они не смогли взять с собой, они просто бросили, оставив его русским», — отмечается в сообщении.

Так, под Курском украинцы оставили лучшие образцы западной военной техники и артиллерии — это американские танки М-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы М 777 — так называемые «Три топора».

Российская армия ведет масштабное наступление в Курской области, уже освобожден целый ряд городов и деревень, включая знаковые населенные пункты Суджа, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка и другие.

После переговоров США и Украины 11 марта в Саудовской Аравии встал вопрос о прекращении огня на 30 дней, также сообщалось о возобновлении военной помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва готова пойти на перемирие с Украиной, если оно приведет к долгосрочному миру и устранению тех причин, которые привели к началу кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у президента Штатов Дональда Трампа нет намерений начинать новые войны.