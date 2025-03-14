Рубио: Трамп не намерен начинать новые войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа нет намерений начинать новые войны, он хочет положить конец всем текущим конфликтам в мире, сообщает РИА Новости .

«Он является президентом, который хочет мира» — отметил он.

Госсекретарь США также добавил, что речь идет не только о ситуации на Украине, но и о всех остальных текущих конфликтах.

Ранее Трамп заявил, что у США есть рычаги давления, которые они могли бы использовать в отношении Москвы, однако Вашингтон хотел бы избежать такой ситуации.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва готова пойти на перемирие с Украиной, если оно приведет к долгосрочному миру и устранению тех причин, которые привели к началу кризиса.