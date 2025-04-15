Трамп отказался от осуждения России за удар ВС РФ по цели в Сумах

Администрация Трампа не поддержала заявление G7 об осуждении удара ВС РФ в Сумах

Администрация американского президента Дональда Трампа отказалась присоединиться к заявлению стран «Большой семерки» (G7), в котором осуждался российский удар по объекту в Сумах, сообщает «Царьград» .

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, мотивом такого решения послужило стремление Соединенных Штатов к дальнейшему диалогу с Россией.

По данным издания, канадская сторона, выполняющая функции председателя в G7 в текущем году, довела до сведения союзников, что из-за отсутствия поддержки со стороны США продолжение работы над проектом заявления становится невозможным.

Согласно заявлению министерства обороны РФ, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по пункту проведения совещания командного состава украинской армии в городе Сумы. В результате этого удара, по информации Минобороны, ликвидировано свыше 60 украинских военнослужащих.