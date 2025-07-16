Как отметил эксперт, переговоры для Вашингтона являются формой войны с Россией, чтобы уничтожить и расчленить государство. По мнению Аввы, Трамп не случайно озвучивал эти вещи в присутствии генерального секретаря Североатлантического альянса, который на данный момент считается блоком военно-политического контроля Европы со стороны Америки, а НАТО выступает «мотором» подготовки большой европейской войны.

«В присутствии этого человека, высшего исполнительного чиновника, Дональд Трамп говорил о вторичных санкциях, если сделка по Украине, а эта сделка является капитуляцией России, ничем иным, не будет заключена. Дональд Трамп говорил о поставке бандеровскому режиму на Украине батарей ЗРК Patriot, в непонятной комплектации, в непонятном числе и так далее», — заявил политолог.

Тем не менее наиболее важным является факт того, что все сказанное во время разговора является лишь ширмой, чтобы ввести в инфополе, легитимизировать намерение Запада наносить с территории Украины по территории Российской Федерации удары дальнобойными и очень разными ракетами, производимыми на западе. Например, ракеты Tomahawk летят на 2500 километров, а ракеты ATACAMS поражают цель на расстоянии 300 км.

Более того, со слов специалиста, президент США дал отмашку главе киевского режима об эскалации конфликта, так как Россия отказалась от ультиматума США и сохранения «бандеровского фашистского режима». Однако, по мнению Аввы, никакого применения с западом не случится пока в Вашингтоне не признают, что режим в Киеве содержит профашистскую, националистическую, человеконенавистническую суть. В это время страны Запада не смогут этого сделать, так как в случае признания на Украине бандеровского режима, они автоматически становятся соучастниками, так как по сути именно руками Запада ведется эта война с Россией.