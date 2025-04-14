Лавров: удар по Сумам произошел во время «сходки» ВСУ с западными коллегами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на пораженном ударом участке в Сумах проходила «сходка» военачальников ВСУ с западными коллегами. По словам главы МИД, у РФ есть доказательства, сообщает ТАСС .

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная „сходка“ украинских военачальников со своими западными коллегами, которые (были — ред.) то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на том участке находились военнослужащие стран НАТО, которые напрямую командуют украинской армией. Он подчеркнул, что об этом знают буквально все.

«Американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — отметил Лавров.

13 апреля российская армия ударила двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава украинской ОТГ «Северск». Ликвидированы свыше 60 военных ВСУ.