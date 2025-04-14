Минобороны объяснило удар ракетами по Сумам
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В воскресенье, 13 апреля, российская армия ударила двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава украинской ОТГ «Северск». Ликвидированы свыше 60 военных ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Украинцы пытались «активно противодействовать» ракетным ударам с помощью иностранных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).
В Минобороны РФ также подчеркнули, что украинские власти продолжают использовать гражданских как живой щит. Киевский режим размещает военные объекты и устраивает мероприятия с участием военных в центре густонаселенного города, добавили в министерстве.
Между тем украинские войска снова нарушили договоренности об энергетическом перемирии. За прошедшие сутки ВСУ нанесли восемь ударов по энергообъектам России, докладывало оборонное ведомство.