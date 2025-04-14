Минобороны объяснило удар ракетами по Сумам

Минобороны: более 60 военных ВСУ уничтожено при ударе «Искандерами» по Сумам

Украинцы пытались «активно противодействовать» ракетным ударам с помощью иностранных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ также подчеркнули, что украинские власти продолжают использовать гражданских как живой щит. Киевский режим размещает военные объекты и устраивает мероприятия с участием военных в центре густонаселенного города, добавили в министерстве.

Между тем украинские войска снова нарушили договоренности об энергетическом перемирии. За прошедшие сутки ВСУ нанесли восемь ударов по энергообъектам России, докладывало оборонное ведомство.