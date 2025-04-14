За сутки ВСУ восемь раз атаковали российские объекты энергетики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают игнорировать российско-американские договоренности, которые с 18 марта на 30 суток наложили ограничения на удары по объектам энергетики с обеих сторон. За последние сутки представители киевского режима восемь раз нарушили обещание не атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили в Минобороны РФ .

Первый удар зафиксировали в 01:08 по московскому времени 13 апреля в Белгородской области. Украинский дрон оборвал провода в пролете опор, произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Из-за этого удара 735 мирных граждан остались без света в домах.

13 апреля в 08:42 украинский дрон в Брянской области специально обстрелял комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Мирные граждане остались без света.

Далее без света остались 2800 человек в Суземском районе из-за обстрела электроподстанции 110 кВ «Суземка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В 17:29 ВСУ оборвали провода в пролете опор, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Часть домов жителей региона также обесточили.

ВСУ также ударили по объектам энергетики в Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике. В общей сложности киевский режим атаковал восемь объектов, которые попадали в список запрещенных на удары в период 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года.