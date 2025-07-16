Темные воды: 5 самых опасных обитателей Черного моря

Подробности про обитателей Черного моря, которые могут представлять опасность для человека, читайте в материале РИАМО.

В Черном море официально подтверждено присутствие крайне опасного вида — тетраодона серебристого. Эта рыба, известная способностью раздуваться в шар при опасности, содержит в своем организме тетродотоксин — один из самых сильных природных ядов нервнопаралитического действия. Подробности о том, что известно об этой рыбе и о других обитателях Черного моря, которые могут представлять опасность для человека, читайте в материале РИАМО.

1. Тетраодон серебристый

Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) — смертельно ядовитая рыба из семейства иглобрюхих, недавно появившаяся в Черном море. Этот инвазивный вид родом из Индо-Тихоокеанского региона проник в Черное море через Суэцкий канал, сначала заселив Средиземное море, а затем распространившись и в прибрежные воды Черного моря. Первые упоминания о тетраодоне у украинских берегов датируются 2014 годом.

Внешне тетраодон серебристый имеет экзотический вид: тело удлиненное, покрытое серебристой чешуей, способно раздуваться, превращаясь в шар, что служит защитой от хищников. Размер рыбы может достигать до одного метра в длину. У нее мощные челюсти, которые позволяют разгрызать сети, жилки и улов рыбаков, что наносит экономический ущерб.

Главная опасность тетраодона — его яд, содержащий тетродотоксин. Это мощнейший нейротоксин, который поражает нервную систему человека. Даже небольшое количество яда может привести к параличу дыхательных мышц и смерти. Яд содержится в печени, коже, половых органах и других внутренних органах рыбы. Отравление происходит при употреблении в пищу мяса тетраодона, что особенно опасно, поскольку яд не разрушается при термической обработке.

Тетраодон серебристый — хищник, питающийся моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой, при этом он вытесняет местные виды и нарушает экосистему. Из-за потепления климата он имеет потенциал к дальнейшему расширению ареала в Черном море, что угрожает биоразнообразию и мелкому рыболовству.

Экологи рекомендуют быть бдительными при обнаружении незнакомой рыбы: фотографировать, фиксировать место и сообщать в надзорные органы. Категорически запрещено употреблять в пищу тетраодона или пытаться поймать его руками. Таким образом, тетраодон серебристый — опасный инвазивный вид, который уже стал серьезной угрозой для экологии и здоровья человека в Черном море. Его появление требует повышенного внимания и осторожности со стороны отдыхающих и рыбаков.

Что делать при контакте: при отравлении после контакта с тетраодоном срочно вызывайте скорую. Если яд попал через рот, вызовите рвоту, выпив много воды, и промойте желудок. При попадании яда через кожу тщательно промойте рану водой и обработайте антисептиком. Следите за дыханием и сознанием, при необходимости делайте искусственное дыхание и массаж сердца. Обеспечьте покой пострадавшему и не давайте пищу, кроме воды для рвоты.

2. Морской ерш (скорпена)

Морской ерш, или скорпена (Scorpaena porcus), — малоподвижная придонная рыба семейства скорпеновых, одна из самых опасных в Черном море. Она узнаваема по массивной голове с роговыми наростами, крупному рту и бугристому телу с пятнами, что помогает ей маскироваться среди камней и водорослей. Окраска варьируется от желто-бежевой до темно-коричневой.

В Черном море скорпена встречается на глубинах до 30–50 метров, предпочитая скалистые участки, заросли водорослей и песчаное дно. Особенно часто ее можно встретить у берегов Анапы, Утриша, Сукко. Рыба ведет скрытный образ жизни, затаиваясь среди камней или в трещинах.

Главная опасность скорпены — ядовитые колючки на плавниках. При уколе яд вызывает сильную боль, отек, головокружение, тошноту, иногда — аллергическую реакцию и даже обморок. Обычно укол происходит при случайном наступании на рыбу или попытке взять ее в руки — скорпена защищается, но не нападает первой.

Что делать при контакте: при уколе важно промыть рану и обратиться к врачу. Смертельные случаи крайне редки, но последствия могут быть тяжелыми, особенно для детей и аллергиков. Чтобы избежать встречи со скорпеной, нужно быть осторожным при купании и не трогать неизвестных рыб руками.

3. Морской дракончик

Морской дракончик (Trachinus draco) — опасная хищная донная рыба, обитающая в Черном море. Он отличается удлиненным телом длиной 25–35 см, желто-коричневой спиной с темными полосами и светлым брюшком. Нижняя челюсть выступает вперед, глаза расположены высоко на голове, а на жабрах и спинном плавнике находятся ядовитые шипы.

В Черном море морской дракончик встречается по всему побережью, предпочитая песчаные, илисто-песчаные и каменистые грунты на глубинах до 20–50 метров. Он часто зарывается в песок, выставляя наружу только глаза и спинной плавник, и подстерегает мелких рыб и ракообразных. Особенно опасен для купающихся и ныряющих на мелководье — рыба малозаметна и может быть случайно задета ногой или рукой.

Главная опасность морского дракончика — его ядовитые шипы. При уколе возникает резкая жгучая боль, которая быстро распространяется по всей конечности. Место укола краснеет, отекает, может синеть, иногда развивается паралич конечности, лихорадка, головная боль, рвота, нарушение дыхания и сердечной деятельности. В тяжелых случаях возможна потеря сознания и даже смерть, особенно у людей с сердечными заболеваниями или слабым здоровьем. Яд сохраняет активность даже после смерти рыбы, поэтому опасен и мертвый дракончик.

Что делать при контакте: первая помощь при уколе — немедленно промыть рану горячей водой, обработать антисептиком и обратиться к врачу. Для профилактики важно не ходить босиком по морскому дну и не трогать незнакомых рыб руками.

4. Скат-хвостокол (морской кот)

Скат-хвостокол, или морской кот (Dasyatis pastinaca), — крупная хрящелевая рыба с плоским телом, напоминающим диск, длиной до 2–2,5 метров и весом до 20 кг. Его хвост достигает 70 см и вооружен длинным зазубренным ядовитым шипом, который служит средством защиты. Окраска сверху обычно серая или оливково-бурая, снизу светлая. Глаза и жабры расположены на верхней поверхности тела, рот — снизу, с плоскими зубами, способными дробить раковины моллюсков и панцири ракообразных.

В Черном море скаты-хвостоколы распространены вдоль всего побережья, предпочитая илистое и песчаное дно на глубинах от 5 до 50 метров. Они часто зарываются в грунт, оставляя на поверхности только глаза и жабры, что делает их малозаметными для человека. Летом скаты подходят ближе к берегу в поисках пищи — донных беспозвоночных, моллюсков и мелкой рыбы. В зимний период уходят на глубины.

Для человека скат-хвостокол представляет серьезную опасность из-за ядовитого шипа на хвосте. При защите он может нанести хлесткий удар, вводя яд, вызывающий сильную боль, отек, покраснение, а в тяжелых случаях — нарушение сердечной деятельности, дыхания, падение давления и даже смерть. Особенно опасны удары в область груди. Яд остается активным даже после смерти рыбы, поэтому опасен и мертвый скат.

Что делать при контакте: первая помощь при уколе — промыть рану горячей водой или раствором нашатырного спирта и срочно обратиться к врачу. Чтобы избежать травм, не стоит наступать на дно босиком и пытаться ловить или трогать скатов. Скаты-хвостоколы не агрессивны и стараются избегать контакта с человеком, но при случайном приближении могут нанести опасные раны. В Черном море их встречают реже, чем в Средиземном, однако осторожность при купании и дайвинге в местах с песчаным дном обязательна.

5. Медузы — аурелия и корнерот

Аурелия и корнерот — одни из самых известных обитателей Черного моря, с которыми чаще всего сталкиваются отдыхающие.

Аурелия, или ушастая медуза (Aurelia aurita), получила свое название из-за характерных ротовых лопастей, напоминающих ослиные ушки. Она имеет прозрачный зонтик диаметром от 10 до 40 см с четырьмя подковообразными пятнами и тонкими щупальцами по краям. Аурелия предпочитает прибрежные теплые воды и часто встречается у самого берега.

Ее стрекательные клетки содержат слабый яд, который опасен лишь для мелкого зоопланктона — основной пищи медузы. У человека ожог аурелии обычно вызывает легкий зуд или крапивницу, особенно на чувствительных участках кожи, таких как лицо, шея или пах. У детей возможны отек и повышение температуры, но серьезная интоксикация встречается крайне редко. Основная опасность — множественные ожоги при попадании в скопления медуз, что может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

Корнерот (Rhizostoma pulmo) — самая опасная медуза Черного моря. Она крупнее аурелии, достигает до 80 см в диаметре и весит более 10 кг. Ее тело плотнее, а щупальца напоминают толстые корни, покрытые мощными стрекательными клетками. Контакт с корнеротом вызывает сильные ожоги, волдыри, общую интоксикацию, озноб, головную боль и повышение температуры.

Особенно опасны ожоги на груди, спине и животе, где яд может влиять на жизненно важные органы. У людей с аллергией возможны серьезные осложнения, вплоть до анафилактического шока. Корнероты часто образуют плотные скопления, особенно в конце лета — начале осени, что повышает риск массовых ожогов. Даже выброшенные на берег медузы сохраняют активность яда. Обе медузы не агрессивны и не нападают на человека, их ожоги — результат случайного контакта.

Что делать при контакте: при ожоге рекомендуется промыть пораженный участок водой, аккуратно удалить остатки щупалец (не касаясь руками) и обработать кожу антигистаминными средствами. В тяжелых случаях нужна медицинская помощь. Таким образом, аурелия — относительно безвредная, а корнерот — серьезно опасная медуза Черного моря. Чтобы не нарваться на неприятности, стоит избегать плавания в местах массового скопления медуз и быть внимательным при купании в теплое время года.