Торговые центры Белгорода приостановили работу из-за атаки БПЛА

сегодня в 15:40

Днем в субботу прошла массированная атака беспилотников противника на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за нападения дронов до конца дня в субботу в городе приостанавливается работа ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и около магазина «1000 мелочей».

Он добавил, что БПЛА были сбиты. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Как рассказал губернатор, в Белгороде две машины загорелись после падения обломков сбитого дрона. Огонь быстро потушили. Кроме того, повреждено стела в многоквартирном доме.

Гладков уточнил, что в Белгородском районе от падения БПЛА в селе Стрелецкое повреждены ворота частного дома, в селе Пушкарное — крыша частного дома.

