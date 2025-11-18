Тяжелый беспилотник ВСУ трижды атаковал российского бойца
Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Решит трижды пережил атаку тяжелого беспилотника ВСУ типа «Баба-яга», сообщает ТАСС.
«На нас скорректировал „Мавик“ минометы, потом прилетела бабка („Баба-яга“ — ТАСС), сделала сброс», — сказал штурмовик.
Он добавил, что всего было три сброса по нему.
Ранее священник, его супруга и семья прихожан с ребенком погибли в ДНР после атаки на них украинских беспилотников.
