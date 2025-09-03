Ранее волонтер из Украины Тарас Чмут заявил, что ежедневно украинская армия теряет 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести. При этом ежемесячно мобилизуется до 30 тыс. украинцев, из которых 10 тыс. отправляются на линию боевого соприкосновения.

«Согласно его (Чмута-ред.) логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3 тыс. в месяц, а также примерно 8 тыс. раненых», — рассказал источник в российских силовых структурах.

По его словам, на самом деле, ситуация такова, что линия фронта ВСУ «трещит по швам», украинцев массово забирают на фронт в рамках принудительной мобилизации. Статистика, которую привел украинский волонтер, сильно занижена.

Собеседник агентства добавил, что Чмут приводит такие цифры, чтобы оправдать действия территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов), а также склонить украинцев добровольно вступать в ряды ВСУ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз выступил против вывода ВСУ с территории ДНР в обмен на прекращение конфликта, как предлагает Россия.