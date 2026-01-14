сегодня в 14:49

Танкер «Матильда» подал сигнал бедствия в Черном море после атаки ВСУ

Утром 13 января 2026 года произошло нападение на гражданское судно в Черном море. Два беспилотных летательных аппарата Украины атаковали танкер, плывший под мальтийским флагом, в итоге он подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Происшествие случилось примерно в 100 километрах от Анапы в Краснодарском крае. Судно с названием «Матильда» подверглось удару украинских дронов.

После атаки экипаж танкера передал сообщение о чрезвычайной ситуации. Сигнал бедствия поступил по международному каналу связи в 10:15 по московскому времени.

Танкер находился в акватории Черного моря, когда произошло нападение. На данный момент уточняются обстоятельства происшествия и состояние судна.

