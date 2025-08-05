«Таких друзей...»: боец лишился квартиры и денег во время службы на СВО

В Калуге знакомые продали жилье бойца СВО и сняли с его счета более 1 млн рублей

Боец Михаил Правдин, отправившийся добровольцем на СВО, лишился квартиры и более миллиона рублей, пока находился на фронте. Его знакомые оформили доверенность, продали жилье и сняли деньги со счета, сообщает kp.ru .

37-летний Михаил Правдин из Калуги ушел добровольцем на СВО после гибели друга. Перед отправкой он оформил генеральную доверенность на знакомую Ольгу Дюльдину, чтобы она могла оплачивать коммунальные услуги за его квартиру, и передал ей банковские карты.

В октябре 2024 года Михаил получил тяжелое ранение и оказался в госпитале. Там он узнал, что с его счета сняли более миллиона рублей, а единственная квартира была продана сыну Дюльдиной через девять дней после его отъезда. Волонтер Наталья Караваева помогла бойцу аннулировать доверенность и обратиться в суд для возврата жилья.

После выписки из госпиталя Михаил жил на съемной квартире, опасаясь бывших знакомых. По словам директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Калужской области Башира Хасбулатова, бойцу оказывали защиту и сопровождали в полицию и прокуратуру. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирой.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что за день до отправки на СВО Михаил был зарегистрирован в браке с 50-летней Светланой Хрячковой, хотя сам он, по словам волонтеров, не знал об этом. С февраля 2025 года Правдин числится пропавшим без вести, что затрудняет рассмотрение дела в суде.

Ольга Дюльдина утверждает, что действовала по просьбе Михаила и часть денег снимала с его разрешения. Она также рассказала, что квартира была переоформлена на ее сына по договоренности с бойцом. Однако адвокат и волонтеры считают, что действия Дюльдиной и других знакомых носили мошеннический характер.

Судебное разбирательство продолжается, но из-за отсутствия Михаила решение по возврату квартиры пока не принято. Если бойца признают умершим, права на жилье и выплаты могут перейти к его предполагаемой супруге.