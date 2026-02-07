сегодня в 10:50

Сырский: опасность для ВСУ возросла с начала кризиса из-за БПЛА

На фронте существует «зона смерти», где украинские солдаты особенно уязвимы из-за дронов. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, сообщает RT .

По его словам, риски для ВСУ возросли с начала конфликта. Причина — технологический прогресс в производстве беспилотников.

Вдоль фронта появилась так называемая «зона смерти» длиной 1,2 тыс. км и глубиной 20 км. Сырский отметил, что в ней солдаты особенно уязвимы из-за дронов.

Ранее Сырский охарактеризовал обстановку на линии фронта как напряженную. По его словам, российские войска развивают наступление почти на всех участках боевых действий.

