Сырский: опасность для ВСУ возросла с начала кризиса из-за БПЛА
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
На фронте существует «зона смерти», где украинские солдаты особенно уязвимы из-за дронов. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, сообщает RT.
По его словам, риски для ВСУ возросли с начала конфликта. Причина — технологический прогресс в производстве беспилотников.
Вдоль фронта появилась так называемая «зона смерти» длиной 1,2 тыс. км и глубиной 20 км. Сырский отметил, что в ней солдаты особенно уязвимы из-за дронов.
Ранее Сырский охарактеризовал обстановку на линии фронта как напряженную. По его словам, российские войска развивают наступление почти на всех участках боевых действий.
