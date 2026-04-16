В Подмосковье обучили более 100 координаторов проекта ФКГС

В Московской области прошла подготовка более 100 координаторов волонтерского корпуса проекта «Формирование комфортной городской среды». Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из всех городских округов будут организовывать работу добровольцев во время голосования за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Участники обучения освоили работу со специальным мобильным приложением для сбора голосов в общественных местах, а также изучили перечень объектов, вынесенных на голосование. В этом году жителям предстоит выбрать проекты от модернизации детских площадок и строительства скейт-парков до реконструкции центральных площадей и парков.

Особое внимание уделили этике и коммуникации с жителями. Координаторов обучили правильно презентовать проекты благоустройства, отвечать на вопросы и сохранять нейтральность при информировании разных возрастных и социальных групп.

«Наши волонтеры — это связующее звено между проектом и жителями региона. Именно они станут навигаторами для тысяч людей: расскажут о проектах благоустройства и помогут разобраться в цифровых инструментах. Наша цель — сделать процесс участия понятным и доступным для каждого человека», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Среди прошедших обучение — опытные активисты. Татьяна Лысенко из Рузы участвует в проекте шестой сезон.

«За эти годы я видела, как меняется отношение людей: жители стали больше доверять, потому что видят реальный результат. Благодаря проекту в Рузе и во всем Подмосковье появляется все больше комфортных общественных пространств», — поделилась Татьяна.

Голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Подать заявку в волонтерский корпус можно до 5 июня через региональную платформу volonter.mosreg.ru с подтверждением на портале «Добро.рф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.