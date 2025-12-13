Сырский назвал ситуацию по всей линии фронта напряженной из-за наступления ВС РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский охарактеризовал обстановку на линии фронта как напряженную. По его словам, российские войска развивают наступление почти на всех участках боевых действий, пишет «Политика Страны» .

Сырский сообщил, что интенсивность столкновений достигла рекордных показателей за весь период конфликта — в некоторые дни фиксируется до 300 боестолкновений. Сырский признал потерю контроля над рядом территорий в ноябре, однако подчеркнул, что противник понес существенные потери. Вместе с тем он опроверг информацию о быстром продвижении российской армии.

Помимо этого, главком указал на проблемы с обеспечением. ВСУ не хватает противовоздушных ракет, а объемы поставок военного оборудования снизились.

Сырский также рассказал, что украинская ПВО сохраняет высокую результативность, несмотря на нехватку ракетных боеприпасов. По его словам, на фоне уменьшения поставок военной техники от международных партнеров восстановление уже имеющегося вооружения становится ключевым способом укрепления боевых частей.

Военачальник признал наличие сложностей с моральным климатом среди военнослужащих, однако отметил, что уже разработаны меры для исправления ситуации.

Ранее Сырский заявлял, что Украина продолжит боевые действия, даже если США отвернутся от Киева и перестанут помогать.

