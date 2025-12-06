Сырский: Украина будет продолжать боевые действия даже без помощи США

Украина будет продолжать вести боевые действия даже без помощи Соединенных Штатов. При этом Киев надеется на помощь со стороны ЕС, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны » со ссылкой на заявления главкома ВСУ Александра Сырского в интервью телеканалу Sky News.

Журналист спросил у офицера, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если США остановят поддержку. Сырский надеется, что этого не случится. Однако считает, что ЕС должен быть готов заменить Соединенные Штаты.

Сырский надеется, что Евросоюз будет оказывать Украине полную поддержку. Государствам ЕС нужно предоставить все нужное для сражения с РФ.

До этого западные СМИ сообщали, что Соединенные Штаты могут перестать предоставлять военную помощь Украине, среди которых поставка вооружений и разведданных, если Киев откажется от условий мирного плана. Среди них — вывод ВСУ из Донецкой Народной Республики.

