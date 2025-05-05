Сын финского политика погиб в зоне СВО как наёмник ВСУ
Воевавшего за ВСУ сына финского политика ликвидировали в зоне СВО
Телерадиокомпания Yle сообщила о гибели в зоне СВО 25-летнего Лео Оланда — сына регионального лидера ультраправой партии «Истинные финны» Юрки Оланда, пишет газета "Известия".
Молодой человек провел на фронте чуть более четырех месяцев перед гибелью в апреле этого года.
Отец погибшего рассказал, что после подписания контракта с ВСУ у его сына изъяли паспорт и ограничили доступ к средствам связи. Он хотел уехать, но не успел, рассказал политик.
Официальное извещение о смерти семья получила 13 апреля — в день важных муниципальных выборов в Финляндии, где сам Оланд-старший баллотировался.
По данным СМИ, около 150 граждан Финляндии всё ещё воюют за Украину.