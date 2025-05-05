Сын финского политика погиб в зоне СВО как наёмник ВСУ

Молодой человек провел на фронте чуть более четырех месяцев перед гибелью в апреле этого года.

Отец погибшего рассказал, что после подписания контракта с ВСУ у его сына изъяли паспорт и ограничили доступ к средствам связи. Он хотел уехать, но не успел, рассказал политик.

Официальное извещение о смерти семья получила 13 апреля — в день важных муниципальных выборов в Финляндии, где сам Оланд-старший баллотировался.

По данным СМИ, около 150 граждан Финляндии всё ещё воюют за Украину.