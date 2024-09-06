Ставшего наемником гражданина Финляндии объявили в международный розыск

32-летний гражданин Финляндии Рику Арима объявлен в международный розыск и заочно арестован из-за участия в боевых действиях на стороне Украины, сообщает ТАСС .

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Донецкой Народной Республики. Ариму заочно обвинили по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По версии следствия, с марта 2022 года по декабрь 2023 года гражданин Финляндии участвовал в боях на стороне украинской армии. За это он получил оплату эквивалентную 1,5 млн рублей.

Ранее 34-летнего наемника из Грузии Георги Руситашвили объявили в международный розыск. Он также участвовал в боях в качестве наемника и сражался за украинскую армию.