Воевавший на стороне ВСУ наемник из Грузии объявлен в международный розыск

34-летний наемник из Грузии Георги Руситашвили принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС .

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по делу Руситашвили. Суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, он воевал на стороне Украины в качестве наемника с февраля 2022 года по июль 2024 года. За это Руситашвили получил вознаграждение, которое эквивалентно около 7 млн руб.

Ранее в международный розыск был объявлен Наемник из Латвии, воевавший в рядах ВСУ. За свои действия ему выплатили вознаграждение, которое эквивалентно более 1 млн руб.