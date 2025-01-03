СВР: США потребовали от Киева срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет

На Западе с тревогой осознали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже практически не могут оказывать сопротивление российской армии, поэтому в срочном порядке требуют снизить возраст мобилизации до 18 лет, об этом говорится на официальном сайте Службы внешней разведки России (СВР).

«На днях Вашингтон потребовал от „президента“ В. (Владимира — ред.) Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено», — говорится в сообщении СВР.

Уже известно, что украинские власти в ближайшее время примут документ, который ужесточит требования к мобилизации мирного населения.

Страны Восточной Европы не согласны с решением ужесточить требования мобилизации. Они уже начали готовиться к волне беженцев, которая хлынет на их территорию, так как люди начнут спасаться уже не от вымышленной угрозы со стороны России, а от фактического билета в один конец — на фронт.

Ранее сообщалось, что Запад осознал, что оборона ВСУ скоро обвалится. Улучшить ситуацию только поставками вооружения не получается.