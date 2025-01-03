Служба внешней разведки (СВР) России на официальном сайте сообщила , что на Западе допускают, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) совсем скоро обрушится. Киевский режим уже практически не может оказывать сопротивление российской армии, и на Западе это понимают.

«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР РФ.

Сообщается, что администрация Байдена пытается как-либо спасти ситуацию для Украины, делая все новые и новые военные поставки. При этом в США понимают, что только вооружения Киеву не будет хватать для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. Именно поэтому на Украине планируют снизить призывной возраст до 18 лет.

В СВР отметили, что Россия достигнет всех поставленных целей на СВО. Причем этот факт был понятен с самого начала.