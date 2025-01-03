Запад допускает скорый обвал обороны ВСУ
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Служба внешней разведки (СВР) России на официальном сайте сообщила, что на Западе допускают, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) совсем скоро обрушится. Киевский режим уже практически не может оказывать сопротивление российской армии, и на Западе это понимают.
«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР РФ.
Сообщается, что администрация Байдена пытается как-либо спасти ситуацию для Украины, делая все новые и новые военные поставки. При этом в США понимают, что только вооружения Киеву не будет хватать для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. Именно поэтому на Украине планируют снизить призывной возраст до 18 лет.
В СВР отметили, что Россия достигнет всех поставленных целей на СВО. Причем этот факт был понятен с самого начала.