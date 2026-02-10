сегодня в 16:37

Священник погиб в Запорожской области из-за атаки ВСУ на похоронную процессию

В результате удара, нанесенного ВСУ по похоронной процессии в Васильевском округе Запорожской области, погиб священнослужитель, сообщает ТАСС .

Происшествие случилось в селе Скельки. В Бердянской и Приморской епархии рассказали, что жертвой атаки стал настоятель Успенского храма Сергий Кляхин.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также уточнил, что еще шесть человек в результате этой атаки ранены.

Ранее украинский батальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, утратил боеспособность. На данный момент он больше не может сражаться за Купянск Харьковской области.

