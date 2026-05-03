Свистунов о «Героях Подмосковья»: участников поддерживают после трудоустройства

«С наставником, с главой (Ленинского округа Станиславом Каторовым — ред.), я остаюсь в тесном контакте. Мы продолжаем общаться, даже по рабочим вопросам, в том числе недавно переписывались по поводу института. У нас изначально была разная специализация до госслужбы, но сейчас мы находимся в рамках одного федерального ведомства и понимаем друг друга», — сказал Свистунов.

Он подчеркнул, что имеет непрофильное высшее образование. Перед поступлением в «Герои Подмосковья» у него был выбор: либо идти учиться в университет, либо идти в программу. Свистунов выбрал программу, понимая, что это шанс, а университет можно отложить.

В настоящее время ветеран СВО готовится к сдаче ЕГЭ, так как это необходимо для поступления в профильный вуз. Кроме того, параллельно он планирует поступать в магистратуру.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.