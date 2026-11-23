В Авдеевке восстанавливают жилье и электросети, несмотря на украинские обстрелы и налеты беспилотников. Перед выходом рабочих опасные участки проверяют саперы, сообщает RT .

Приоритетом остаются многоквартирные дома. По словам начальника Авдеевского территориального отдела Марины Асеевой, дом на 70 квартир планируют сдать в конце 2026 года. При помощи регионов-шефов около 240 человек уже смогли заселиться в многоквартирные дома.

Рабочие устанавливают опоры и прокладывают линии электропередачи, подключая электричество поэтапно. Аварийные бригады из Челябинской области обслуживают водопровод и канализацию. Волонтеры привозят питьевую воду, магазины продают ее из резервуаров.

Сейчас в городе около 900 жителей, в теплое время — около тысячи. Промышленные предприятия пока не восстанавливают из-за близости фронта. Часть жителей работает в Макеевке и Донецке.

Медсестра принимает в фельдшерском пункте дважды в неделю, там же выдают гуманитарные лекарства. Постоянный медпункт пока не открывают из-за атак. В городе работает аптека.

«Я считаю, что при возврате к мирной жизни восстановление города будет проходить более интенсивными темпами и с радующими результатами. Люди будут это видеть. Я надеюсь, что в 2027 году изменения в городе будут более заметными», — подчеркнула Марина Асеева.

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