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Главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина госпитализировали в состоянии клинической смерти. 78-летнему мужчине стало трудно дышать, для него вызвали бригаду скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что Чупринину стало трудно дышать на фоне хронического заболевания легких. Ему вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали клиническую смерть.

Чупринина срочно повезли в больницу. О дальнейшем состоянии литератора пока ничего не сообщается.

Сергей Чупринин известен как литературный критик, публицист и доктор филологических наук. В 2021 году он стал лауреатом премии Правительства РФ за сохранение традиций литературно-художественных журналов и поддержку молодых авторов.

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