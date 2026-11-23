Сотрудники «Фортекс & Ко» из Подольска освоили бережливое производство
Фото - © пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Сотрудники подольского производителя комплектующих для мягкой мебели «Фортекс & Ко» прошли практическое обучение на «Фабрике процессов» Регионального центра компетенций Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Команда «Фортекс & Ко» изучила способы сокращения производственных потерь, распределения нагрузки и снижения затрат. Сотрудники освоили стандартизированную работу — единый порядок операций для поддержания стабильного качества.
Участники учились распределять операции с учетом загрузки, опыта и навыков коллег, согласовывать темп работы и сокращать простои. Качество продукции контролировали на каждом этапе.
Отдельное внимание уделили эргономике: сотрудники оценивали время на лишние перемещения, наклоны и перекладывание деталей. Они разбирали, как организация рабочих мест влияет на скорость и удобство работы, а простои, лишние действия и переделки — на себестоимость.
В 2026 году компания стала участником федерального проекта «Производительность труда». Пилотным участком для внедрения бережливых инструментов выбрали производство текстильного полотна. Специалисты проанализировали процессы, выявили узкие места и разработали решения для их устранения.
Проект позволяет предприятиям бесплатно обучать сотрудников и внедрять бережливое производство при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Он входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки принимают на платформе «Производительность.рф».
Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.
В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.
Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.