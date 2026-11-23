На станции «Библиотека имени Ленина» в московском метро 11-летний житель столицы пытался исполнить трюк с самокатом, но не удержал его. После этого двухколесный транспорт сорвался на рельсы прямо перед приближающимся составом и попал под колеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Люди в результате происшествия не пострадали.

Судя по опубликованным ведомством кадрам с камер видеонаблюдения, ребенок в желтой куртке и с рюкзаком крутил самокат у самого края платформы среди ожидающих пассажиров. В какой-то момент изделие выскользнуло у него из рук и упало вниз на пути.

Мальчик опустился на колени у края платформы, пытаясь дотянуться до самоката. Но затем поднялся и вместе с сопровождавшей его женщиной отошел от края перрона.

Через несколько секунд прибывший поезд переехал лежавший на путях самокат. В этот момент изделие искрилось.

Сотрудники полиции оперативно установили личность несовершеннолетнего. Со школьником провели профилактическую беседу о недопустимости подобных опасных действий, разъяснили правила поведения в Московском метрополитене и передали памятку. На мать ребенка составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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