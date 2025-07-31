«Столько золотых ребят погибло». Прилепин ответил, какой ценой взяли Часов Яр

Прилепин заявил о тысячах подвигов и трагедий при взятии Часова Яра

Российская армия месяцами сражалась за Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин в Telegram-канале . По его словам, за короткими новостями об освобождении этого города кроются судьбы погибших военных, «тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий».

«Одна утренняя строчка и все. Через час сметет сотней других новостей. А этот Часов Яр брали месяцы, месяцы, месяцы. Столько ребят погибло. Столько ребят погибло из нашей „Родни“. Такие ребята были золотые», — написал Прилепин.

По его словам, за новостными выпусками о взятии Часова Яра стоят «несчетные тонны» боеприпасов, потраченных в боях за город, и «стаи смертельных дронов во все небо».

«Что сказать-то? „Ура!“? „Наконец-то!“? „Русские идут!“? „Свершилось!“? Что? Спасибо. Спасибо навсегда», — добавил писатель.

Тем временем военкор и Герой России Евгений Поддубный заявил, что после освобождения Часова Яра настанет решающая битва за Донбасс. По словам журналиста, в донецком городе шли «сложнейшие» столкновения в городской застройке на протяжении почти 16 месяцев.

Минобороны России официально подтвердило взятие Часова Яра утром 31 июля.