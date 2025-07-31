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ВС РФ освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике

Российские войска выбили противника из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Наступление на краматорско-дружковском направлении продолжается, сообщает Минобороны России.