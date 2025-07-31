ВС РФ освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике
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Российские войска выбили противника из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Наступление на краматорско-дружковском направлении продолжается, сообщает Минобороны России.
Часов Яр освободили военные «Южной» группировки войск.
Площадь города составляет 12,99 квадратного километра.
Ранее ВС РФ освободили село Зеленый Гай в ДНР. В Днепропетровской области украинских военных удалось выбить из Малиевки.