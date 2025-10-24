Стена упала на людей: как спасли семью из разрушенного БПЛА жилья в Красногорске

Мужчина рассказал, что сначала услышал гул от приближающегося дрона, а затем громкий взрыв. Он тут же отправился разгребать завалы. Добровольцу, разобравшему камни, которые завалили жилье, удалось помочь пожилой паре выбраться.

«Стена полностью на них завалилась, но все в сознании, жена соображала, просто надо было, чтобы она лежала», — заявил очевидец.

Спасенные люди серьезно пострадали: у женщины вся голова была в крови. Иван отметил, что дрон разворотил 2 квартиры, в одной из них стена обвалилась на жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

