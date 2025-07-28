Украинские войска могут попытаться устроить «мини-Курск» в Брянской области, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, если украинцы решатся на операцию, схожую со вторжением в Курскую область в 2024 году, то маневр станет для них «самоубийственным», сообщает NEWS.ru .

«ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий „мини-Курск“ где-нибудь в Брянской области, попытаются прорваться. Хотя я не шибко верю», — предположил Дандыкин.

Специалист подчеркнул, что российская сторона «сделала выводы» из событий, произошедших в августе 2024 года, когда украинские войска вторглись под Курск.

У армии РФ также «наметилось продвижение» на ореховском и запорожском направлениях, добавил Дандыкин.

Тем временем власти ДНР сообщили, что в Красноармейске (украинское название города — Покровск) начались ожесточенные бои между войсками России и Украины. По его словам, российским военнослужащим удалось «зацепиться» за город, в котором можно сконцентрировать силы для продолжения наступления.