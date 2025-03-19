США назвали условие для ослабления санкций против России

США ослабят введенные против России санкции после договоренности о прекращении огня на Украине, заявил посланник американского президента Стив Уиткофф. Он выразил уверенность, что Москва и Вашингтон, «очевидно» , обсудят американские рестрикции в определенное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Bloomberg TV.

По словам Стива Уиткоффа, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин не затрагивали тему ослабления антироссийских санкций во время телефонных переговоров 18 марта. Тем не менее посланник считает, что лидеры вернутся к этому обсуждению позже, причем обе стороны открыты к беседе.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — заявил Уиткофф.

Посланник Трампа добавил, что допускает возможность возобновления прокачек энергоресурсов по российскому трубопроводу «Северный поток».

Накануне Владимир Путин заявлял, что на Россию наложили 28 595 санкций. По словам президента, против российской стороны ввели в разы больше рестрикций, чем против всех других государств.

