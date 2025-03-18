Путин назвал число санкций, введенных против России

Против физических и юридических лиц России ввели 28 595 санкций, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП. По его словам, в отношении РФ ввели в разы больше санкций, чем против всех других государств.

«28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше», — сказал глава государства на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин подчеркнул, что санкции являются механизмом давления на Россию, а не временными мерами. Президент убежден, что конкуренты всегда будут хотеть сдержать развитие РФ.

По мнению Путина, даже если антироссийские санкции ослабят, то «найдется другой способ вставить палки в колеса».